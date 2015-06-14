



В Министерстве экономики проведен обучающий семинар для фармацевтических предприятий



ТАШКЕНТ, 14 июня. /УЗИНФОРМ/. Министерством экономики, 11 июня, при участии Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли, ГАК «Узфармсаноат», Фармкомитета Министерства здравоохранения проведен обучающий семинар по разработке паспортов проектов локализации для фармацевтических предприятий, сообщает Министерство экономики Республики Узбекистан. В семинаре приняли участие представители более 60 отечественных фармацевтических предприятий. Семинар прошел в доверительном духе, на многочисленные вопросы участников даны подробные разъяснения. Работники Министерства экономики ознакомили участников семинара преимуществами и льготами, предоставляемыми для предприятий, включенных в Программу локализации, критериями и требованиями для включения проектов в Программу, порядком представления и рассмотрения документов, а также возможностями Программного комплекса «Автоматическая система разработки и рассмотрения паспортов локализации». УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи