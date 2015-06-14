В Намангане состязались слепые шахматисты

В Намангане состязались слепые шахматисты14.06.2015 20:22
НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 июня. /УЗИНФОРМ/. В четверг в областном специализированном информационно-ресурсном центре для слепых Намангана прошло первенство города по шахматам и шашкам.
По итогам состязаний по шахматам победил ветеран труда Тешабой Исмоилов, второе и третье места заняли Мамур Пулатов и Гуломжон Жураев.
В шашечных баталиях не знал себе равных сотрудник СИРЦ Мурадилло Нарзуллаев, Баходир Мамадалиев и Тохир Жамбулов заняли второе и третье места.
После состязаний состоялся традиционный литературный вечер, посвященный творчеству Машраба, где мастера шахматно-шашечных баталий декламировали газели, обсуждали его трагическую судьбу.
"Так уж повелось, что читатели очень много времени проводят здесь, так как сидеть дома в четырех стенах никто не хочет, а добираться им сюда порой бывает сложно", – говорит чемпион по шашкам М. Нарзуллаев.
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