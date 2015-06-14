



В Намангане состязались слепые шахматисты



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 июня. /УЗИНФОРМ/. В четверг в областном специализированном информационно-ресурсном центре для слепых Намангана прошло первенство города по шахматам и шашкам. По итогам состязаний по шахматам победил ветеран труда Тешабой Исмоилов, второе и третье места заняли Мамур Пулатов и Гуломжон Жураев. В шашечных баталиях не знал себе равных сотрудник СИРЦ Мурадилло Нарзуллаев, Баходир Мамадалиев и Тохир Жамбулов заняли второе и третье места. После состязаний состоялся традиционный литературный вечер, посвященный творчеству Машраба, где мастера шахматно-шашечных баталий декламировали газели, обсуждали его трагическую судьбу. "Так уж повелось, что читатели очень много времени проводят здесь, так как сидеть дома в четырех стенах никто не хочет, а добираться им сюда порой бывает сложно", – говорит чемпион по шашкам М. Нарзуллаев. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи