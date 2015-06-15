



Узбекистан и Китай провели очередной раунд межмидовских политконсультаций



НОВОСТИ В МИРЕ, 15 июня. /УЗИНФОРМ/. 14 июня в китайском городе Жичжао состоялся очередной, 13-й раунд узбекско-китайских межмидовских политконсультаций на уровне заместителей министра иностранных дел, организованный с целью обсуждения практических аспектов развития межгосударственного сотрудничества. В ходе состоявшихся переговоров приоритетными направлениями развития двустороннего партнерства были обозначены политическая, торгово-экономическая, культурно-гуманитарная области, сферы финансов и инвестиций, наука и образование. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи