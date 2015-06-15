В Намангане прошла внеочередная сессия областного Совета народных депутатов

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 июня. /УЗИНФОРМ/. Согласно решению хокима Наманганской области – председателя областного Кенгаша (Совета) Баходира Юсупова 13 июня была созвана очередная сессия областного Кенгаша народных депутатов. Сессия была созвана в соответствии со статьей 17 Закона Республики Узбекистан "О государственной власти на местах".

На повестку дня работы сессии было вынесено два вопроса:

об образовании общественной комиссии по социальному партнерству при областном Кенгаше народных депутатов

и о создании рабочей группы содействия комиссии Сената Олий Мажлис Республики Узбекистан по поддержке усиления деятельности представительных органов государственной власти на местах.

Также депутаты рассмотрели и некоторые другие текущие вопросы.

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