Узбекский лидер провел встречу с главами МОК и ОСА

ТАШКЕНТ, 16 июня. /УЗИНФОРМ/. 15 июня Президент Узбекистана Ислам Каримов провел в резиденции Оксарой встречу с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом и президентом Ассоциации национальных олимпийских комитетов и Олимпийского совета Азии Шейхом Ахмадом аль-Фахад аль-Сабахом, прибывшими с визитом в Ташкент для обсуждения вопросов развития сотрудничества в области спорта.

В ходе аудиенции были обсуждены созданные в Узбекистане условия для развития спорта, предпринимаемые в Республике меры по привлечению молодежи к здоровому образу жизни и участию в международном олимпийском движении. По итогам встречи за выдающиеся заслуги в развитии спорта и олимпийского движения Исламу Каримову была вручена медаль Международного олимпийского комитета, а также медаль Олимпийского совета Азии за огромный вклад в развитие футбола в Узбекистане и в Азии.

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