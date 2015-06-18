



В МИД Узбекистана приняли сенатора Франции



ТАШКЕНТ, 18 июня. /УЗИНФОРМ/. 18 июня Министерство иностранных дел Узбекистана в сопровождении Посла Франции в Узбекистане Жака-Анри Эльса посетил сенатор, член Группы дружбы "Франция – Центральная Азия" Жоэль Гаррио-Мэйлам, пребывающий в Ташкенте с рабочим визитом. В ходе состоявшихся переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития межгосударственного сотрудничества по линии парламентов обеих стран, а также в рамках деятельности Группы дружбы "Франция – Центральная Азия" в Сенате Франции. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи