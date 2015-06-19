Глава МИД Узбекистана посетил турецкое посольство в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 19 июня. /УЗИНФОРМ/. 18 июня руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов посетил Посольство Турецкой Республики в Ташкенте, где оставил запись в книге соболезнований по случаю кончины бывшего президента и премьер-министра Турции Сулеймана Демиреля, пребывавшего на посту главы Турции с 1993 по 2000 год и 5 раз возглавлявшего правительство страны с 1965 по 1993 годы.

Как сообщает МИД Узбекистана, Посол Намик Гюнер Эрпул со своей стороны выразил искреннюю благодарность за слова поддержки и сочувствия Президента Узбекистана Ислама Каримова в послании на имя Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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