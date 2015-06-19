



В МИД Узбекистана приняли посла РФ



ТАШКЕНТ, 19 июня. /УЗИНФОРМ/. 19 июня Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации Владимир Тюрденев нанес визит во внешнеполитическое ведомство Узбекистана, где состоялось обсуждение практических аспектов подготовки к предстоящим мероприятиям двустороннего и многостороннего характера, сообщает МИД Узбекистана. Напомним, что это уже второй визит за текущую неделю российского посла в МИД Узбекистана. В ходе предыдущего визита, 17 июня, стороны обменялись мнениями по вопросам взаимодействия в рамках международных организаций и обсудили практические аспекты развития межгосударственного сотрудничества. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи