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В Узбекистане внесены изменения в порядок налоговой проверки хозяйствующих субъектов
20.06.2015 12:24

ТАШКЕНТ, 20 июня. /УЗИНФОРМ/. С 1 июля в Узбекистане вступают в силу изменения в порядок проведения проверок микрофирм, малых предприятий и фермерских хозяйств, введенные указом Президента Узбекистана Ислама Каримова от 15 мая 2015 года.

Документом, в частности, предписывается, что с 1 июля проведение всех проверок деятельности микрофирм, малых предприятий и фермерских хозяйств будет осуществляться контролирующими органами в плановом порядке не чаще 1 раза в 4 года, других хозяйствующих субъектов − не чаще 1 раза в 3 года, только по решению Республиканского совета по координации деятельности контролирующих органов Республики Узбекистан.

Также сокращен срок проведения плановых проверок, не связанных с финансово-хозяйственной деятельностью, до 10 календарных дней. Ранее этот срок, в соответствии со статьей 11 Закона "О государственном контроле деятельности хозяйствующих субъектов" составлял 30 календарных дней.

Также устанавливается, что плановые проверки финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства должны охватывать только период, следующий за последней плановой проверкой.

Вместе с тем проверки правоохранительными органами деятельности хозяйствующих субъектов в связи с возбужденными уголовными делами осуществляются с обязательным участием привлеченных хозяйствующими субъектами адвокатов. Исключение составляют случаи, когда хозяйствующий субъект сам отказался от данного права.

В соответствии с нововведениями не будет возбуждаться уголовное дело и освобождается от ответственности лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное статьей 184 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов или других обязательных платежей), при условии, если оно полностью возместило нанесенный государству ущерб, уплатило пеню и другие виды финансовых санкций в течение 30 дней после обнаружения преступления;

Также не будет применяться наказание в виде лишения свободы за лжебанкротство и сокрытие банкротства при полном возмещении должностными лицами хозяйствующих субъектов нанесенного материального ущерба;

Кроме того, не будет применяться уголовная ответственность за правонарушения в сфере правил торговли, торговой и посреднической деятельности. За данные правонарушения виновные лица будут привлекаться только к административной ответственности. Исключение составляют правонарушения, совершенные в особо крупном размере. 

Субъектам предпринимательства будет предоставлена возможность исправления допущенных ошибок в ходе проверок.

Ответственным министерствам и ведомствам поручено вести работу по предотвращению случаев доведения субъектов предпринимательства до ликвидации по итогам проведенных проверок.

С 3 до 2 сокращены критерии для применения моратория на проведение налоговых проверок финансово-хозяйственной деятельности субъектов малого предпринимательства. Теперь это:

  • своевременность уплаты ими налогов и других обязательных платежей;
  • обеспечение роста объемов производства (работ, услуг).

Государственный налоговый комитет Узбекистана напоминает, что мораторий на проведение налоговых проверок финансово-хозяйственной деятельности субъектов малого предпринимательства установлен до 1 января 2017 года (за исключением внеплановых проверок при ликвидации юридических лиц, в рамках возбужденных уголовных дел, а также связанных с использованием бюджетных и централизованных средств и ресурсов).

Кроме того, указом Президента Генеральной прокуратуре поручено:

  • усилить надзор за неукоснительным исполнением законодательства о гарантиях свободы предпринимательской деятельности и практическим внедрением принятых норм, обеспечив неотвратимость ответственности, вплоть до уголовной, должностных лиц контролирующих, правоохранительных и уполномоченных государственных органов за нарушения прав и законных интересов субъектов предпринимательства;
  • совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций в срок до 1 июля 2015 года создать на базе действующего Единого центра обслуживания вызовов АК "Узбектелеком" и "телефона доверия" Генеральной прокуратуры систему круглосуточного приема обращений субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства по вопросам необоснованного вмешательства государственных, правоохранительных и контролирующих органов в их деятельность, воспрепятствования предпринимательской деятельности и нарушения прав собственников, с принятием предусмотренных законодательством мер воздействия в отношении лиц, виновных в нарушении законодательства о гарантиях свободы предпринимательской деятельности.

Также, при привлечении к уголовной ответственности государственного служащего за вымогательство, квалифицирующим признаком, отягчающим наказание будет признаваться вымогательство вознаграждения в отношении лица в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности.

 

УЗИНФОРМ

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