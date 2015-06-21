Ташкент посетит с визитом основатель стиля фудокан карате-до

ТАШКЕНТ, 21 июня. /УЗИНФОРМ/. 25 июня в Ташкент прибывает с визитом президент WFF - Всемирной Федерации традиционного фудокан карате, основатель школы карате "Фудокан", победитель и призер первых мировых чемпионатов по карате, трехкратный чемпион Европы по кумитэ и ката, доктор медицинских наук, профессор Белградского университета, обладатель 10-го (самого высокого в карате) дана, легендарный Илия Йорга.

Визит предприянт по приглашению председателя федерации фудокан карате-до Узбекистана Шухрата Анварова.

В ходе пребывания в столице Узбекистана Илия Йорга проведет несколько мастер-классов и учебно-методических семинаров для узбекских спортсменов по технике данного боевого и скусства, сообщает Республиканский фонд развития восточных единоборств.

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