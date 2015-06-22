



Посол Китая посетил внешнеторговое ведомство Узбекистана



ТАШКЕНТ, 22 июня. /УЗИНФОРМ/. В минувшую пятницу Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики Сунь Лицзе нанес визит в Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана. Основной темой проведенных переговоров стали практические аспекты реализации достигнутых по итогам 3-го заседания узбекско-китайского межправительственного комитета (15-16 июня текущего года в городе Жичжао, провинция Шаньдун) двусторонних договоренностей, касающихся развития межгосударственного сотрудничества в сферах экономики торговли, финансов и инвестиций. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи