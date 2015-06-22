Посол Китая посетил внешнеторговое ведомство Узбекистана

Посол Китая посетил внешнеторговое ведомство Узбекистана22.06.2015 11:41
ТАШКЕНТ, 22 июня. /УЗИНФОРМ/. В минувшую пятницу Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики Сунь Лицзе нанес визит в Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана.
Основной темой проведенных переговоров стали практические аспекты реализации достигнутых по итогам 3-го заседания узбекско-китайского межправительственного комитета (15-16 июня текущего года в городе Жичжао, провинция Шаньдун) двусторонних договоренностей, касающихся развития межгосударственного сотрудничества в сферах экономики торговли, финансов и инвестиций.
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