В МВЭСИТ Узбекистана приняли посла Индии

ТАШКЕНТ, 23 июня. /УЗИНФОРМ/. 22 июня Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия Винод Кумар посетил с визитом Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана, где состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив развития узбекско-индийского партнерства в сферах экономики, торговли и инвестиций.

Крмое того, стороны рассмотрели практические аспекты организации предстоящих двусторонних мероприятий, включая очередное заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, сообщает пресс-служба МВЭСИТ.

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