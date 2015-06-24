День памяти и скорби отметили в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 24 июня. /УЗИНФОРМ/. Торжественная акция у Вечного огня на Волгоградском мемориальном комплексе, посвященная Дню памяти и скорби – памятному дню начала Великой Отечественной войны, прошла в понедельник в Ташкенте.

Она была организована Представительством Россотрудничества в Республике Узбекистан при участии посольства России в Узбекистане.

В акции приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Узбекистан Владимир Тюрденев, руководитель Представительства Россотрудничества Республике Узбекистан, советник посольства Российской Федерации в Республике Узбекистан, доктор исторических наук, профессор Виктор Шулика, военный атташат посольства России в Узбекистане, представители дипломатических миссий, аккредитованных в Республике Узбекистан, директор Республиканского интернационального культурного центра в Ташкенте Насреддин Мухаммадиев, представители воинов-интернационалистов и Ташкентского объединения воинов-ветеранов, Ташкентского фонда ветеранов войны и труда "Нуроний", ветераны и участники Великой Отечественной войны, Международный благотворительный женский фонд "Женщина Востока", профессорско-преподавательский состав Ташкентского филиала Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, представители общественных организаций, артисты и художники, соотечественники, студенческая молодежь, волонтеры РЦНК в Ташкенте, представители СМИ.

Акция посвящена 74-й годовщине нападения фашистской Германии и ее союзников на Советский Союз. Так началась Великая Отечественная война. Она стала самой кровопролитной в истории человечества. В рней погибло свыше 27 млн. человек.

Названия городов-героев стали известны всему миру. Сталинград станл символом стойкости наших людей, Ленинград — символом мужества, Брест — символом отваги. Наравне с мужчинами-воинами землю от фашистской чумы геройски защищали старики, женщины и дети.

УЗИНФОРМ