В Ташкенте прошел “круглый стол” в честь День памяти и скорби

ТАШКЕНТ, 24 июня. /УЗИНФОРМ/. 22 июня Российском центре науки и культуры Ташкента на "круглом столе", посвященном 70-й годовщине с начала Великой Отечественной войны "Поклонимся великим тем годам", почтили память героев войны.

Открывший работу "круглого стола" руководитель Представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан Виктор Шулика подчеркнул, что без самоотверженности и героизма, мужества, проявленного с первых дней Великой Отечественной войны рядовыми солдатами Советской армии, простыми людьми, не было бы и Победы в мае 1945 года.

Он также подчеркнул необходимость работы с молодежью, она должна знать исторические факты без искажения, чтить примеры и память героизма своих предков, отдавших жизнь за Великую Победу, не поддаваться тенденциям разночтений истории Великой Отечественной войны.

В ходе заседания Исторического клуба прозвучали выступления участников Великой Отечественной войны, ветеранов Маргариты Меркуловой и Валентины Мясниковой – вдовы Героя Советского Союза Алексея Голубенко.

Участникам заседания был показан видеоролик, посвященный Дню памяти и скорби, подготовленный молодыми активистами РЦНК в Ташкенте.

УЗИНФОРМ