Стартовал первый турнир по женскому футболу среди студенток

ТАШКЕНТ, 24 июня. /УЗИНФОРМ/. В Ташкенте во вторник начался первый турнир по женскому футболу среди студенток столичных вузов. Он проводится Ассоциацией женского футбола Узбекистана и посольством Германии в Ташкенте.

Как отмечается в сообщении посольства ФРГ в Узбекистане, соревнование проводится в целях популяризации женского футбола в Узбекистане и приурочено к проходящему сейчас чемпионату мира ФИФА по футболу среди женщин в Канаде.

Турнир состоится с 22 по 28 июня в Ташкенте. Он является логическим продолжением успешного германо-узбекского сотрудничества в сфере спорта.

В турнире в двух группах будут участвовать футбольные команды студенток следующих вузов: Ташкентская медицинская академия (ТМА), Университет Инха в Ташкенте, Сингапурский институт развития менеджмента в Ташкенте, Узбекский государственный университет мировых языков, Ташкентский государственный педагогический университет (ТГПУ), Институт художеств и дизайна им. К. Бехзода, Ташкентский университет информационных технологий (ТУИТ) и филиал РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина в Ташкенте.

Игры группового этапа и полуфиналов проходят на территории спорткомплекса ООО "Kelajak futbol poydevori" перед зданием Федерации футбола Узбекистана.

Финальный матч и торжественное закрытие турнира запланированы на воскресенье, 28 июня, на Центральном стадионе "Бунёдкор". Посетить турнир могут все желающие. Вход – бесплатный. Бесплатные билеты на финальный матч можно получить в отделе маркетинга стадиона "Бунёдкор" или в посольстве Германии.

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