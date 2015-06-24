Документы рассказали о вкладе Узбекистана в Великую Победу

ТАШКЕНТ, 24 июня. /УЗИНФОРМ/. 22 июня в Ташкенте открылась международная узбекско-российская историко-документальная выставка архивных документов "Вклад Узбекистана в победу во Второй мировой войне", посвященная 70-летию Победы над фашизмом и Году внимания и заботы о старшем поколении.

Экспозиция было организована в столице Узбекистана при участии посольства Российской Федерации и Представительства Россотрудничества, а также Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного военного архива, Российского государственного архива кинофотодокументов, Российского государственного архива социально-политической истории, Российского государственного архива экономики.

Со стороны Республики Узбекистан в организации выставки приняли участие Центральный государственный архив Республики Узбекистан, Архивное управление города Ташкента и Ташкентской области, Центральный государственный архив научно-технических и медицинских документов Республики Узбекистан, Академия художеств Узбекистана и Дирекция художественных выставок Республики.

Приветствовали гостей выставки Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Узбекистан Владимир Тюрденев, заместитель руководителя Федерального архивного агентства "Росархив" Владимир Тарасов, генеральный директор Агентства "Узархив" при Кабинете Министров Республики Узбекистан Абдушукур Абдуллаев, заместитель директора Дирекции художественных выставок Академии художеств Узбекистана, искусствовед, заслуженный работник культуры Людмила Кодзаева, ветераны.

На мероприятии присутствовали руководитель Представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан Виктор Шулика, исполнительный директор Общества дружбы "Узбекистан – Россия" Флора Фахруддин, представители общественности, соотечественники и СМИ.

Трогательным было поздравление от воспитанников начальных классов ташкентских школ и детских садов, которые прочитали стихи и произнесли слова благодарности за мирное небо и счастливое детство в адрес ветеранов и старшего поколения.

Участникам был продемонстрирован документальный кинофильм "Годы братства и испытаний" о вкладе Узбекистана в Великую Победу над фашизмом.

В экспозиции представлены многочисленные артефакты и документы военных лет: письма полевой почты, осколки снарядов, статьи, фотографии и многое другое.

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