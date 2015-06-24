В Намангане разошлись мошенники

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 июня. /УЗИНФОРМ/. С начала года в Наманганской области совершено 1892 преступления, что на 10 меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Однако возросло количество правонарушений, связанных с мошенничеством и кражами скота.

"Число выявленных правонарушений такого рода соответственно составило 149 и 49, а рост – 27 и 17", – отметил старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска и борьбы с терроризмом (УУРиБТ) облУВД майор Гайрат Ганиев.

Такие цифры озвучены на прошедшем на этой неделе в Намангане в областном региональном отделении НИМФОГО брифинге, посвященном эффективному использованию потенциала СМИ в борьбе с преступностью.

Он также подчеркнул, что граждане порой сами помогают скотокрадам, оставляют животных пастись без присмотра на полях, обочинах дорог, да и проникнуть в плохо защищенные коровники и овины можно без особых усилий.

Росту числа мошеннических операций способствует и то, что многие автовладельцы продают машины в рассрочку, а потом бегают за деньгами, договора купли-продажи не оформляются у нотариуса, часто граждане попадаются на удочку прожженных мошенников-посредников.

А заместитель начальника УУРиБТ подполковник Абдулла Сиддиков остановился на работе по профилактике наркомании, особенно среди молодежи. По его данным, с начала года зафиксировано 139 правонарушений, связанных с наркотиками, возбуждено 127 уголовных дел, изъято в общей сложности 2,184 кг различных наркотических веществ. Причем в 26 случаях изымались наркотики в особо крупных размерах, пресечена деятельность 8 преступных наркогруппировок. Наибольшее число преступлений связано с выращиванием наркотиков – 50, 38 – с их реализацией и столько же – с хранением. Зато отмечен всего 1 факт контрабанды опасного зелья из-за рубежа.

Продолжил тему начальник ЭКО Наманганского ГУВД подполковник Фахриддин Абдуллаев, он также отметил, что некоторые граждане, желая "срубить денег по-легкому", выращивают наркосодержащие культуры на своих участках.

Далее собравшиеся посмотрели видеоролик по теме дня, подготовленный сотрудниками УВД.

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