В Наманганской области выявили торговцев-нарушителей

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщила служба информации Государственного налогового управления Наманганской области Узбекистана, в ходе недавних проверок выявлены злостные нарушители правил торговли в ряде районов области.

Так, сотрудниками Касансайской районной государственной налоговой инспекции была проведена краткосрочная проверка в производственном секторе ООО “Kushon Baxron Teks”, который находится на территории СГК “Ёшлик”. В ходе проверки выявлено, что рабочий ООО Мухаммадкарим Абдухалилов принял у покупателя 50 долларов США и не выдал ему кассовый чек и не оприходовал в контрольно-кассовом аппарате дневную выручку в 230 тысяч сумов.

Подобные правонарушения выявлены и при проверке, проведенной сотрудниками Чустской ГНИ в магазине частного предпринимателя Хусаина Халилова, который принял у покупателя 100 долларов США, не выбил чек на контрольно-кассовом аппарате и не оприходовал дневную выручку в сумме 213 тысяч сумов. Установлено, что предприниматель сдал в обслуживающий банк выручку в сумме 483,4 тыс. сумов и не провел их через контрольно-кассовый аппарат, выставил на продажу неоприходованные товары на 500 тыс. сумов, которые к тому же не имели сертификатов качества.

По итогам двух проверок в надлежащем порядке были оформлены акты и нарушителям приняты соответствуюшие меры.

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