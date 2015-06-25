Посол Франции посетил МИД Узбекистана

ТАШКЕНТ, 25 июня. /УЗИНФОРМ/. 25 июня Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики Жак-Анри Эльс посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана, где состоялась беседа, посвященная обсуждению практических аспектов организации предстоящих совместных мероприятий, которые пройдут во второй половине года.

В частности, был обсужден ход подготовки очередных межмидовских политконсультаций, заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также были рассмотрены и другие вопросы двусторонней повестки дня, сообщает МИД Узбекистана.

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