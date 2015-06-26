



В МИД РУз прошла встреча с Главой Делегации ЕС



ТАШКЕНТ, 26 июня. /УЗИНФОРМ/. 26 июня 2015 года в Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан прошла встреча с Главой Делегации Европейского Союза, Послом Юрием Штерком, сообщает пресс-служба МИД Республики Узбекистан. Обсуждены актуальные вопросы отношений между Узбекистаном и Евросоюзом. Посол Юрий Штерк проинформировал об итогах рассмотрения 22 июня Советом ЕС по иностранным делам Стратегии Евросоюза для Центральной Азии. На встрече также состоялся обмен мнениями по другим темам, представляющим взаимный интерес. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи