Состязание курсантов и слушателей

ТАШКЕНТ, 26 июня. /УЗИНФОРМ/. В системе Министерства внутренних дел Республики Узбекистан проводится эффективная работа по воспитанию всесторонне развитых, высокопрофессиональных специалистов, самоотверженно работающих во имя мира и спокойствия Родины, сообщает пресс-служба МВД РУз.

В Высшей технической школе пожарной безопасности МВД прошли спортивные соревнования по многоборью среди курсантов и слушателей высших учебных заведений министерства, центров переподготовки и повышения квалификации сержантского состава в Ташкенте, Алмалыке и Самарканде.

На открытии соревнований заместитель министра внутренних дел Республики Узбекистан А.Мирзаев и другие отметили, что под руководством Президента Ислама Каримова особое внимание уделяется всесторонней поддержке молодежи, в частности, военнослужащих, созданию необходимых условий для занятия ими физической культурой и спортом.

В соревнованиях, проведенных с целью утверждения здорового образа жизни среди слушателей и курсантов образовательных учреждений министерства, дальнейшего повышения их физической подготовки, популяризации спорта среди молодежи и подготовки физически и психологически здоровых кадров для органов внутренних дел, состязались шесть команд.

В общекомандном счете первое место заняли слушатели Академии МВД. Второе и третье места заняли соответственно курсанты Ташкентского высшего военно-технического училища и Высшей технической школы пожарной безопасности.

- Проведение подобных соревнований повышает уровень нашей физической подготовки, укрепляет здоровую обстановку среди курсантов и слушателей, - говорит курсант Высшей технической школы пожарной безопасности МВД Абдулла Ахшибаев. - На состязаниях я поднял 24-килограммовую гирю 130 раз и обновил личный рекорд.

В рамках мероприятия прошли показательные выступления слушателей Высшей технической школы пожарной безопасности МВД. Победители и призеры соревнований были награждены дипломами и памятными призами.

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