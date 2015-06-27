В целях интеграции образования с производством

ТАШКЕНТ, 27 июня. /УЗИНФОРМ/. В целях интеграции образования с производством, а также соединения интересов работодателей, соискателей и студентов, 26 июня 2015 года Университетом Инха в г. Ташкенте организованы мероприятия «День открытых дверей» и «Ярмарка стажировок и карьеры» (Internship & Career Fair IUT 2015) с участием представителей ИКТ компаний и организаций, сообщает Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан.

«День открытых дверей» позволил абитуриентам и их родителям поближе ознакомится с условиями, созданными в Университете ИНХА в г.Ташкенте, а также получить более подробную информацию о порядке организации приёмных экзаменов на текущий учебный год. Тем, кто интересовался планами на 2015-2016 учебный год, была предоставлена полная и актуальная информация.

В 2015-2016 учебном году планируется принять 250 студентов: 120 — по направлению компьютерный инжиниринг, 130 – программный инжиниринг. Письменные экзамены на английском языке по математике и физике планируется провести 26 июля этого года. Для участия в этих экзаменах нужно пройти он-лайн регистрацию до 17 июля на сайте www.inha.uz. Экзамены принимаются только корейскими специалистами.

Каждый вторник (11:00 — 12:00), и каждую пятницу (15:00 — 16:00) на первом этаже Университета представителями Приёмной комиссии проводятся презентации и раздаются справочные материалы и информация.

Очень ярким и запоминающимся событием стала «Ярмарка стажировок и карьеры» (Internship & Career Fair IUT 2015), которая проводилась впервые и была нацелена на создание возможностей для студентов Университета ИНХА в Ташкенте и других ИТ-университетов страны по проведению стажировок и определению карьерных перспектив в ИКТ компаниях и организациях.

В Ярмарке презентовали свои возможности такие ИКТ компании и организации работающие в Узбекистане, как: “EReport Service”, “Newmax Technologies”, “Cumulative Business Solutions”, “Азиатский банк развития”, “IT-компания Brand.uz”, “East Telecom”, “Korean Air”, “Центр Программистов BePRO”, “HANJIN Corporation”, “Avtotest Report” и другие.

Представители ИКТ компаний провели собеседования с соискателями, а также презентацию своего портфолио и предоставили информацию об имеющихся возможностях прохождения стажировок и карьерного роста.

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