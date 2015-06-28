advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
27.04.2018 / 22:52 msk / 00:52 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
регистрация   вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Казахстаном?
Голосование проводилось 23.03.2017 - 23.04.2017

28.1% (314)  - Положительно
 17.2% (192)  - Более положительно, чем отрицательно
 31.2% (348)  - Нейтрально
 9% (100)  - Более отрицательно, чем положительно
 8.1% (90)  - Отрицательно
 6.4% (71)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 1115     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


Совершенствуется система преподавания иностранных языков
28.06.2015 13:55

ТАШКЕНТ, 28 июня. /УЗИНФОРМ/. В целях информирования широкой общественности о мерах, принимаемых в направлении совершенствования системы изучения и преподавания иностранных языков в системе образования страны 24 июня текущего года в Национальном пресс-центре была проведена пресс-конференция, организованная Узбекским государственным университетом мировых языков.

В этом мероприятии приняли участие руководители и профессорско-преподавательский состав университета, представители министерств, ответственные за мероприятия, направленные на улучшение качества преподавания иностранных языков в университете, сотрудники, представители других учебных учреждений и журналисты. Главной темой пресс-конференции стал вопрос по исполнению Постановления Президента Республики Узбекистан ПП-1875 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы изучения иностранных языков" от 10 декабря 2012 года.

Сегодня в рамках системы непрерывного образования идет процесс совершенствования государственных образовательных стандартов изучения иностранных языков, планов и программ профессиональной подготовки. На основе программы PRESETT были введены полностью модернизированные и интегрированные планы и учебные программы, учебники и учебно-методические комплексы по иностранным языкам. В соответствии с международными стандартами и нормами на основе CEFR разработаны учебные программы и созданы учебные материалы и учебники (английский, немецкий, французский, испанский языки).

В целях создания национальной системы оценки уровня знаний иностранных языков, обучения, подготовки и переподготовки педагогических кадров в области преподавания иностранных языков был создан курс "Подготовка преподавателей-инструкторов". В соответствии с программой курса были подготовлены 174 инструктора для системы народного образования, 64 – для системы среднего, 140 тренеров для системы высшего образования.

Была проделана определенная работа по установлению эффективного сотрудничества с международными организациями и иностранными учебными заведениями в целях содействия изучению иностранных языков.

Совместно УзГУМЯ и Британским Советом была создана рабочая группа, куда вошли 378 преподавателей английского языка. Запланированы краткосрочные (3-4 недельные) учебные курсы в престижных учебных заведениях Великобритании: Вестминстерский университет, Лондонский Метрополитенский университет и Норвиджский институт.

При университете был создан Республиканский научно-практический центр развития инновационных методов преподавания иностранных языков. Основное направление деятельности Центра концентрация международного опыта в сфере разработки современных методов преподавания иностранных языков и обучения в целях совершенствования национальных образовательных стандартов, разработка нормативно-методических документов, реализация на основе CEFR системы мониторинга и оценки, создание интерактивных инструментов дистанционного обучения и преподавания иностранных языков.

По исполнению Постановления Президента ПП-1875 Центром осуществляется работа в 4 основных направлениях:

– Совершенствование учебных планов и программ (Curriculum Development);

– Разработка и развитие учебников, учебных материалов и инновационных методов преподавания и изучения иностранных языков (Materials Design);

– Учителя и обучение персонала с целью повышения потенциала учреждений высшего образования (Teacher Training);

– Формирование новой системы оценки знаний иностранных языков, умений и навыков студентов в области высшего образования (Assessment).

В сотрудничестве с Британским Советом Центром осуществляется контроль внедрения и применения 21 модуля, разработанных на основе программы PRESETT, в 17 филологических вузах страны в обучении студентов 1-4 курсов бакалавриата. В целях создания системы курсов подготовки и переподготовки были разработаны 10 учебных программ, использующих международный опыт. Кроме того, на основании ПП-1875 при УзГУМЯ был создан электронный журнал и Интернет-портал "Иностранные языки в Узбекистане".

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ислам КАРИМОВ
Инициатива Президента Узбекистана И.А.Каримова о создании Зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, воплотилась в реальность
6 мая 2014 года в штаб-квартире...
Туркменистан на деле придерживается политики постоянного нейтралитета
С 10 июля 2013 года в Туркменистане вводится новый заграничный биометрический паспорт.
Озвучены планы Туркменистана в реализации перспективных газовых проектов
На сегодня суммарные запасы УВС Туркменистана оцениваются в объеме 71,2 млрд. тонн нефтяного эквивалента.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева и Президента Туркменистана Г.М.Бердымухаммедова
Обзор прессы с 23 по 29 апреля
24.04.2018
Послание Президента Узбекистана участникам и гостям национальной выставки Туркменистана
Обзор прессы с 23 по 20 апреля
24.04.2018
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии запуска Кандымского газоперерабатывающего комплекса
Обзор прессы с 16 по 22 апреля
21.04.2018
Текст видеообращения Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к участникам Ташкентской конференции по Афганистану
Обзор прессы с 26 марта по 1 апреля
28.03.2018
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ