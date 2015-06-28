Совершенствуется система преподавания иностранных языков

ТАШКЕНТ, 28 июня. /УЗИНФОРМ/. В целях информирования широкой общественности о мерах, принимаемых в направлении совершенствования системы изучения и преподавания иностранных языков в системе образования страны 24 июня текущего года в Национальном пресс-центре была проведена пресс-конференция, организованная Узбекским государственным университетом мировых языков.

В этом мероприятии приняли участие руководители и профессорско-преподавательский состав университета, представители министерств, ответственные за мероприятия, направленные на улучшение качества преподавания иностранных языков в университете, сотрудники, представители других учебных учреждений и журналисты. Главной темой пресс-конференции стал вопрос по исполнению Постановления Президента Республики Узбекистан ПП-1875 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы изучения иностранных языков" от 10 декабря 2012 года.

Сегодня в рамках системы непрерывного образования идет процесс совершенствования государственных образовательных стандартов изучения иностранных языков, планов и программ профессиональной подготовки. На основе программы PRESETT были введены полностью модернизированные и интегрированные планы и учебные программы, учебники и учебно-методические комплексы по иностранным языкам. В соответствии с международными стандартами и нормами на основе CEFR разработаны учебные программы и созданы учебные материалы и учебники (английский, немецкий, французский, испанский языки).

В целях создания национальной системы оценки уровня знаний иностранных языков, обучения, подготовки и переподготовки педагогических кадров в области преподавания иностранных языков был создан курс "Подготовка преподавателей-инструкторов". В соответствии с программой курса были подготовлены 174 инструктора для системы народного образования, 64 – для системы среднего, 140 тренеров для системы высшего образования.

Была проделана определенная работа по установлению эффективного сотрудничества с международными организациями и иностранными учебными заведениями в целях содействия изучению иностранных языков.

Совместно УзГУМЯ и Британским Советом была создана рабочая группа, куда вошли 378 преподавателей английского языка. Запланированы краткосрочные (3-4 недельные) учебные курсы в престижных учебных заведениях Великобритании: Вестминстерский университет, Лондонский Метрополитенский университет и Норвиджский институт.

При университете был создан Республиканский научно-практический центр развития инновационных методов преподавания иностранных языков. Основное направление деятельности Центра концентрация международного опыта в сфере разработки современных методов преподавания иностранных языков и обучения в целях совершенствования национальных образовательных стандартов, разработка нормативно-методических документов, реализация на основе CEFR системы мониторинга и оценки, создание интерактивных инструментов дистанционного обучения и преподавания иностранных языков.

По исполнению Постановления Президента ПП-1875 Центром осуществляется работа в 4 основных направлениях:

– Совершенствование учебных планов и программ (Curriculum Development);

– Разработка и развитие учебников, учебных материалов и инновационных методов преподавания и изучения иностранных языков (Materials Design);

– Учителя и обучение персонала с целью повышения потенциала учреждений высшего образования (Teacher Training);

– Формирование новой системы оценки знаний иностранных языков, умений и навыков студентов в области высшего образования (Assessment).

В сотрудничестве с Британским Советом Центром осуществляется контроль внедрения и применения 21 модуля, разработанных на основе программы PRESETT, в 17 филологических вузах страны в обучении студентов 1-4 курсов бакалавриата. В целях создания системы курсов подготовки и переподготовки были разработаны 10 учебных программ, использующих международный опыт. Кроме того, на основании ПП-1875 при УзГУМЯ был создан электронный журнал и Интернет-портал "Иностранные языки в Узбекистане".

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