



Узбекский лидер принял верительные грамоты у новых послов Малайзии, Индии и Алжира



ТАШКЕНТ, 28 июня. /УЗИНФОРМ/. 26 июня Президент Узбекистана Ислам Каримов провел в резиденции Оксарой встречу с аккредитованными в стране послами Малайзии – Дато Норайни бинти Абд Хамид, Алжирской Народной Демократической Республики – Насером Бушеритом, Республики Индия – Винодом Кумаром, вручившими главе государства свои верительные грамоты. В ходе аудиенции были рассмотрены текущее состояние и актуальные вопросы развития сотрудничества Узбекистана с Малайзией, Алиром и Индией, а также международные проблемы, представляющие взаимный интерес. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи