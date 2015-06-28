Наманганские кикбоксеры вернулись с победой

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 июня. /УЗИНФОРМ/. На днях в Ташкенте состоялся чемпионат Узбекистана по кикбоксингу, на котором весьма успешно выступили спортсмены СДЮШОР № 2 Намангана.

Сразу три первых места в направлении фул-контакт заняли воспитанники тренера Абдулло Ташбаева – Жалолхон Маматов, Мухаммадшохрух Рахимов и Фуркатбек Ёкубов, которые в полной мере задействовали весь арсенал ударов руками и ногами.

В направлении лоу-кик победили Ф. Ёкубов и Рахимахон Нуриддинова, вторые места заняли Мухаммадшохрух Рахимов и Севара Маматова, третье место снова занял Жалолхон Маматов.

По словам тренера Абдулло Ташбаева, этим жестким и динамичным видом единоборств занимаются многие юноши и девушки, которые неизменно показывают высокие результаты.

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