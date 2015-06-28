В Намангане чествовали журналистов

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 июня. /УЗИНФОРМ/. В четверг в областном театре им. Навои Намангана чествовали работников местных средств массовой информации.

Мероприятие, которое вели артисты Ахрор Кушматов и Дилноза Кубаева, началось с выступления детского танцевального ансамбля "Тасанно", выступили лауреаты премии "Нихол" Малика Эгамбердиева, Шавкат Эргашев, артисты Жалолиддин Усмонов, Хамиджон Маллабаев и другие.

Хоким области, сенатор Олий Мажлиса Узбекистана Баходир Юсупов тепло поздравил виновников торжества и вручил группе журналистов почетные грамоты и подарки.

Были отмечены победители конкурса в сфере СМИ, телевидения, радио и Интернет-журналистики "Эхтиром", организованного управлением печати и информации, в номинациях "Самый активный журналист", "Самый лучший дизайнер", "Автор самого оперативного сайта", работающие в ритме с девизом Года заботы и внимания к представителям старшего поколения.

Были награждены и заслуженный журналист Узбекистана Гуломжон Акбаров, ветераны-журналисты Абдумалик Тошбеков, Аълохон Гозиев, Тожиддин Гозиев и другие.

В своем ответном выступлении известный писатель и журналист Рустамжон Умматов отметил значение этого праздника и выразил признательность руководству области и организаторам праздника.

На поэтической ноте завершила праздник редактор газеты "Мураббий" поэтесса Дилбар Бону и актриса Шохидахон Исмоилова, ее идущие от сердца слова встретили овациями. Далее состоялся концерт мастеров искусств.

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