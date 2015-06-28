В наманганских лагерях проводят беседы с детьми о вреде наркомании

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 июня. /УЗИНФОРМ/. По инициативе хокимията Наманганской области Узбекистана областным управлением внутренних дел и народного образования в 8 загородных детских лагерях по всей области, где отдыхают 5500 детей школьного возраста, в эти дни проводятся профилактические беседы, встречи, показ фильмов на данную тему.

В детском лагере "Камалак", что в Янгикурганском районе, представителями данных организаций были проведены мероприятия духовно-просветительского толка, спортивные соревнования, конкурс рисунков на тему "Мы против наркомании".

"По области за прошедший период текущего года были возбуждены 127 уголовных дел на преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков", – рассказывает старший следователь следственного управления областного УВД Мираббос Мирсаидов.

Он подчеркивает, что вышеприведенные цифры показывают, насколько опасной угрозой является наркомания, что требует усиления профилактических действий. "Поэтому в каждой махалле, учебных заведениях и организациях мы проводим беседы, встречи, выставки работ одаренной молодежи на эту тему", – добавил представитель облУВД.

В рамках мероприятия показали художественный фильм "Ажал тури" ("Капкан смерти"), который основан на реальных событиях и рассказывает о деградирующем личность действии наркомании.

"Я очень впечатлена показом. Мы должны уже сегодня, с раннего возраста задуматься над этой проблемой, бороться против нее. А для этого нужно учиться на "отлично", использовать свободное время для наращивания знаний и потенциала. Для этого у нас есть все возможности. И здесь, в лагере, мы не отрываемся от излюбленных дел и хобби: кто-то читает художественную литературу, кто музыкой занимается, а кто – спортом", – делится эмоциями одна из отдыхающих Райхона Иловиддинова.

По решению ООН 26 июня ежегодно отмечается как Международный день борьбы против наркомании. По данным ООН, ежегодный незаконный оборот наркотических веществ в денежном эквиваленте составляет 2 триллиона долларов.

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