Абдулазиз Камилов посетил Посольство Российской Федерации29.06.2015 14:38
ТАШКЕНТ, 29 июня. /УЗИНФОРМ/. 9 июня 2015 года Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов посетил Посольство Российской Федерации в г.Ташкенте, сообщает МИД РУз.
Глава МИД выразил соболезнование Послу Владимиру Тюрденеву в связи с кончиной видного государственного и общественного деятеля России, бывшего Премьер-министра и Министра иностранных дел Евгения Примакова и сделал запись в Книге соболезнований.
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