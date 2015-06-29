



Абдулазиз Камилов посетил Посольство Российской Федерации



ТАШКЕНТ, 29 июня. /УЗИНФОРМ/. 9 июня 2015 года Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов посетил Посольство Российской Федерации в г.Ташкенте, сообщает МИД РУз. Глава МИД выразил соболезнование Послу Владимиру Тюрденеву в связи с кончиной видного государственного и общественного деятеля России, бывшего Премьер-министра и Министра иностранных дел Евгения Примакова и сделал запись в Книге соболезнований. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи