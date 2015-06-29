В Ташкентском университете информационных технологий вручены магистерские дипломы

ТАШКЕНТ, 29 июня. /УЗИНФОРМ/. 27 июня в Ташкентском университете информационных технологий состоялось торжественное мероприятие, посвященное вручению магистерских дипломов, сообщает Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан.

В соответствии с Национальной программой по подготовке кадров в Ташкентском университете информационных технологий с 1999-2000 учебного года был создан отдел магистратуры. До сегодняшнего дня в университете подготовлено 1982 высококвалифицированных специалистов, которые получили дипломы магистров.

Эта традиция не нарушена и в нынешнем году. Успешно закончившие магистратуру в 2015 году 152 магистров получили дипломы.

Отделы магистратуры имеются на 5 факультетах университета.

На факультете экономики и управления — 2 специальности: Экономика и менеджмент в сфере ИКТ, экономика отраслей (по отраслям и сферам), менеджмент (по отраслям и сферам). Факультет уже подготовил 243 магистров, количество выпускников в этом году составило 6 магистров.

Факультет Компьютерный инжиниринг готовит магистров по следующим специальностям: Компьютерный инжиниринг (Проектирование компьютерных систем, Проектирование прикладных программных средств, Информационные и мультимедийные технологии, Информационная безопасность, Криптография и криптоанализ) — подготовлено 70 магистров.

Факультет Программный инжиниринг готовит магистров по следующим специальностям: Программный инжиниринг; Компьютерные системы и программное обеспечение (по отраслям) — подготовлено 11 магистров.

Факультет телекоммуникационных технологий готовит магистров по следующим специальностям: Телекоммуникационный инжиниринг (со специализациями «Системы передачи информации», «Телекоммуникационные сети», «Телерадиовещание»). Факультет уже подготовил 922 магистров, количество выпускников в этом году составило 59 магистра.

На факультете профессионального образования по 1 специальностям «Информационные и мультимедийные технологии», «Информация и библиотековедение» подготовлено 6 магистров.

В университете созданы все условия для обучения магистров и ведения ими научной деятельности. Сегодня они имеют возможность пользоваться услугами Информационно-ресурсного центра, имеющего большой фонд, в том числе виртуальные лабораторные работы и тексты лекций электронной библиотеки. Обучающиеся имеют возможность пользования интернет-ресурсами. Кроме того, магистры постоянно повышают квалификацию в зарубежных учебных заведениях.

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