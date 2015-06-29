VII заседание Узбекско-Швейцарской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству

НОВОСТИ В МИРЕ, 29 июня. /УЗИНФОРМ/. 29 июня в Швейцарии, в Цюрихе началось VII заседание Узбекско-Швейцарской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает пресс-служба Госкомкомкуренции.

Повестка дня заседания предусматривает рассмотрение возможностей дальнейшего увеличения объемов взаимной торговли, реализации совместных инвестиционных проектов, расширения финансово-технического взаимодействия со Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству, кооперации между субъектами малого бизнеса и частного предпринимательства и др.

Программой Бизнес-форума, проводимого в рамках VII заседания Узбекско-Швейцарской Межправительственной комиссии предусмотрено выступление заместителя Председателя Госкомконкуренции Абдисамата Химматова с презентацией проектов, принятых в Республике Узбекистан стратегических программ по обеспечению структурных преобразований, модернизации и диверсификации промышленности, развитию инфраструктуры, деловой среды и частного предпринимательства, а также приватизации и кардинальному совершенствованию корпоративного управления.

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