Узбекский лидер отправился в Карши

ТАШКЕНТ, 1 июля. /УЗИНФОРМ/.

30 июня Президент Узбекистана Ислам Каримов отбыл с рабочей поездкой в Кашкадарьинскую область. Визит предпринят с целью ознакомления с текущим положением дел в регионе и ходом проводимых в области социально-экономических преобразований по повышению уровня жизни населения.

По прибытии в Карши глава государства совершил осмотр строящихся объектов города. В частности, Президент посетил строящуюся кольцевую дорогу, мост через Кашкадарью и реконструированный мост имени Амира Темура, новые многоэтажные жилые дома на улице Узбекистан и другие объекты.

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