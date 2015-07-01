Узбекский лидер отправился в Карши

Узбекский лидер отправился в Карши01.07.2015 11:17
ТАШКЕНТ, 1 июля. /УЗИНФОРМ/.
30 июня Президент Узбекистана Ислам Каримов отбыл с рабочей поездкой в Кашкадарьинскую область. Визит предпринят с целью ознакомления с текущим положением дел в регионе и ходом проводимых в области социально-экономических преобразований по повышению уровня жизни населения.
По прибытии в Карши глава государства совершил осмотр строящихся объектов города. В частности, Президент посетил строящуюся кольцевую дорогу, мост через Кашкадарью и реконструированный мост имени Амира Темура, новые многоэтажные жилые дома на улице Узбекистан и другие объекты.
УЗИНФОРМ