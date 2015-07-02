



Президент Узбекистана завершил визит в Кашкадарьинскую область



КАШКАДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 июля. /УЗИНФОРМ/. 1 июля Президент Узбекистана Ислам Каримов, пребывающий с рабочим визитом в Кашкадарьинской области, посетил фермерские хозяйства "Камол Султон" Касбинского района и "Пудина массиви" Касанского района, входящие в число лучших в стране. Глава государства осмотрел хозяйства, пообщался с земледельцами, ознакомился с их условиями труда и быта, после чего вернулся в Ташкент. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи