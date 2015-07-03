Наманганские атлеты покоряют "Олимпийские вершины"

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 июля. /УЗИНФОРМ/.

Успешно выступили наманганские атлеты в серии соревнований "Олимпийские вершины-2015" среди спортсменов 200 – 2001 годов рождения, прошедших в конце июня. Программе были состязания по различным видам борьбы, легкой и тяжелой атлетике, футболу.

Эти турниры прошли в разных городах Узбекистана. Намангану досталась честь провести соревнования по футболу, тяжелой и легкой атлетике. Прошли они в спорткомплексе "Баркамол авлод".

На открытии штангист Адхам Эргашев, завоевавший 3 серебряные медали на мировом юношеском чемпионате по тяжелой атлетике в Вроцлаве (Польша), был награжден ценным подарком и почетной грамотой хокима области.

В "игре миллионов" наманганцы по традиции претендовали на самые высокие места. Но в решающем матче за первое место они уступили столичным футболистам – 1:2. Ташкентцы набрали 15 очков и стали победителями. Наши юноши отстали на два очка, а замкнули тройку призеров бухарцы. Стоит отметить подающих надежды юных футболистов Джасура Собирова, Азимжона Абдурахимова, Бурхона Осимова, Джамшида Джабборалиева, Араббоя Эргашева, а также их тренеров педагогов Нодирбека Халилова, Жахонгира Джаббарова, Зарифжона Абдуллажанова, Бобура Турабоева, Жахонгира Аскарова.

Неплохо показали себя наманганские штангисты. Подопечные педагогов Алишера Жавхарова, Сардора Ибрагимова, Элмурода Якубжанова принесли несколько медалей. Чемпионом в весовой категории до 46 кг стал Жамшид Рахимжанов, аналогичный успех пришел к Азизбеку Абдурашидову в весовой категории до 69 кг, серебряную медаль в весовой категории свыше 85 кг завоевал Толибжон Турсунбоев, а Шохрух Мамажанов в весовой категории до 50 кг – бронзовую.

В итоге в общекомандном зачете сборная колледжа завоевала второе место – 173 очка, а победившие андижанцы – на очко больше.

В легкой атлетике медали завоевали подопечные педагога нашего колледжа Равшана Юлдашева: Злата Бекбулатова финишировала второй в забеге на 3000 метров и третьей – на дистанции вдвое короче. На той же дистанции Бобурмирзо Рахматуллаев также стал бронзовым призером среди юношей.

В Андижане, где соревновались боксеры, отличились Джамшид Тухтасинов (44 кг), Дильшод Исроилов (52 кг), Ислом Мухаммедов (57 кг), Джамшид Отажанов (66 кг), Иброхим Умаржанов (свыше 80 кг), ставшие бронзовыми медалистами. В их успехе немалая заслуга наставников – заслуженного мастера спорта Тулашбоя Дониерова педагога Илеса Муродова.

Борцы состязались в Фергане. Здесь воспитанник педагога Бахтиера Бозорова Отабек Хайдаров завоевал третье место в весовой категории 42 кг. Чуток не хватило до медалей ученикам тренеров Элмурода Джурабоева и Дониера Тухтабоева Хусанбою Сотволдиеву (53 кг), Кувончбеку Туражанову (32 кг) и Жавохиру Мирзабоеву (73 кг), занявших в своих весовых категориях четвертые места.

"Вольник" Отабек Хайдаров, который тренируется у педагога Бахтиера Бозорова, стал бронзовым призером в весовой категории 42 кг. Стали бронзовыми медалистами и борцы греко-римского стиля Аъзамжон Абдурахманов (38 кг), Махмуд Журабоев (47 кг), Улугбек Отабеков (53 кг), оправдав надежды наставников Вохиджона Якуббоева и Рустама Инамова.

В тхэквондо по правилам ITF серебряную медаль завоевал Асадбек Акмалов (68 кг), а Асадбек Тухтаназаров (45 кг) – бронзовую. В этом виде наманганские спортсмены заняли четвертое общекомандное место.

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