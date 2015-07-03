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Обсуждены основные направления антинаркотической политики Узбекистана
03.07.2015 17:39

НОВОСТИ В МИРЕ, 3 июля. /УЗИНФОРМ/.

2 июля в Посольстве Узбекистана в Российской Федерации был проведен "круглый стол", который был организован с целью освещения основных направлений антинаркотической политики правительства Узбекистана и обзора ситуации в Республике в этой сфере за минувший год и был приурочен к отмечаемому 26 июня Международному дню борьбы с наркоманией.

Для участия в мероприятии были приглашены специалисты и ответственные работники МВД, ФСКН, Федеральной таможенной службы, МИД России, а также ученые и эксперты, специализирующиеся на изучении проблем, в том числе и региона Центральной Азии, и журналисты.

В ходе встречи состоялось выступление Чрезвычайного и Полномочного Посла Узбекистана в России Акмала Камалова, который рассказал об основных направлениях антинаркотической политики правительства Узбекистана, наркоситуации в Республике за 2014 год, а также итогах двухэтапной комплексной широкомасштабной операции "Черный мак-2014".

В частности, посол сообщил о мерах по реализации Программы комплексных мер по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2011-2015 годы, в рамках которой в результате проведения мероприятий по дальнейшему укреплению материально-технического и кадрового потенциала правоохранительных органов, модернизации и развитию системы наркологической службы, активизации международного сотрудничества в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, осуществления целенаправленной работы по профилактике распространения наркомании в 2014 году правоохранительными органами Узбекистана выявлено 6698 фактов наркопреступлений (в 2013 году – 7680), в том числе 3062 (3772) факта сбыта, 607 (623) – контрабанды, 1320 (1491) – незаконного культивирования наркосодержащих растений, 1709 (1794) – прочих наркопреступлений.

Из незаконного оборота изъято 2 тонны 298 кг (2 тонны 326 кг) наркотических средств, в том числе 106,5 (121,6) кг героина, 881,9 (851,3) кг опия, 802,9 (873,5) кг марихуаны, 100 (143,3) кг гашиша и 406,3 (336,3) кг кукнара.

Кроме того, выполнялась комплексная работа по пресечению и ликвидации преступной деятельности межрегиональных наркогруппировок, контрабанды наркотиков через государственную границу.

В рамках реализации двухэтапной комплексной широкомасштабной операции "Черный мак - 2014" по выявлению и пресечению незаконного культивирования наркосодержащих растений, а также предупреждению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сотрудниками правоохранительных органов Республики было выявлено 1125 (1223) фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений, уничтожены незаконные посевы общей площадью 6692 (10356) кв.метров, выявлено 2900 (3101) наркопреступлений и изъято 852 кг (785 кг) наркотических средств.

Также проводилась работа по повышению информационно-аналитического и технического потенциала правоохранительных органов Узбекистана в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Так, с целью совершенствования механизма обмена информацией и организации ее централизованной обработки был разработан унифицированный формат банка данных на основе современного информационно-аналитического программного обеспечения "IBM i2", предоставленного в рамках международных проектов, осуществлена установка данной программы в аналитические управления правоохранительных органов Республики, а также разработана упрощенная форма банка данных.

Затем на базе учебного класса Национального центра по контролю за наркотиками были проведены обучающие занятия по методологиям анализа оперативной информации с помощью компьютерных систем для сотрудников аналитических управлений МВД, СНБ, КОГГ СНБ, ГТК и Генеральной прокуратуры.

В настоящее время ведется работа по разработке Национальной межведомственной системы базы данных.

Также в целях повышения эффективности выявления контрабанды наркотиков через государственную границу приняты меры по повышению технического потенциала компетентных органов Республики.

Современными средствами технического контроля, в том числе крупногабаритными стационарными и мобильными сканирующими устройствами оснащен ряд контрольно-пропускных пунктов Республики.

В 2014 году в развитии наркологической ситуации продолжала сохраняться положительная динамика основных эпидемиологических показателей.

Уменьшился среднереспубликанский показатель первичной заболеваемости наркоманией 3,8 (2013 год – 4,0).

Количество больных наркоманией, состоящих на диспансерном учете по сравнению с прошлым годом сократилось на 1353 и составило 14 тысяч 692 (16045).

Число наркозависимых лиц, употреблявших наркотики инъекционным путем, уменьшилось и составило 5110 (6809) или 34,8% (42,4%) среди общего количества, состоящих на учете.

В 2014 году уделялось большое внимание профилактической работе, основными задачами которой являлись снижение спроса на наркотики и другие психоактивные вещества, уменьшение числа лиц, входящих в группу повышенного риска вовлечения в наркопотребление.

Организованы региональные семинары для заместителей директоров школ по духовно-просветительной работе, ведущих методистов и преподавателей предмета "Основы здорового образа жизни" с целью повышения эффективности просветительно-пропагандистской работы с учащимися. На семинаре широко были освещены вопросы предупреждения безнадзорности, правонарушений, распространения наркомании и ВИЧ.

В целях оказания методической помощи Министерством народного образования совместно с Республиканским просветительским центром и Ташкентским исламским университетом организованы учебные курсы для 325 специалистов по духовно-нравственному воспитанию.

Наркологическими диспансерами республики проведено 183 семинара для педагогов по 18-часовой программе профилактики и раннего выявления зависимости от психоактивных веществ у детей и подростков.

Для организации досуга при общеобразовательных школах действуют предметные кружки и спортивные секции, в которых занимались свыше 482,1 тыс. детей – 10,8% от всех учащихся.

Всего в целях популяризации здорового образа жизни при школах и махаллях функционируют 6,5 тысяч спортивных секций, где занимались более 1,6 млн. несовершеннолетних. Общее количество детей, вовлеченных в спорт, возросло на 12,3%.

Министерствами, ведомствами и общественными организациями проводились мероприятия по первичной профилактике наркопотребления среди различных слоев населения, и особенно молодежи.

Так, врачами-наркологами прочитано 7338 лекций, проведено 3087 семинаров, осуществлено 632 выхода в СМИ.

Наркологическими учреждениями Республики осуществлялась круглосуточная консультативная помощь населению по "телефонам доверия", которыми даны 2526 консультаций.

В Республике проводилась широкомасштабная кампания, посвященная Международному дню борьбы с наркоманией.

Региональными комиссиями по контролю за наркотиками Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и города Ташкента организован месячник борьбы с наркоманией, в рамках которого проведен ряд профилактических мероприятий с участием как государственных, так и общественных организаций.

25 июня в Ташкенте проведена традиционная акция, приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией. В этот день на территории одного из заводов Ташкента в присутствии представителей ООН, международных организаций, дипломатического корпуса, экспертов и СМИ было уничтожено 1,4 тонны наркотических средств, изъятых правоохранительными органами Узбекистана в ходе борьбы с наркобизнесом.

Принимались меры по совершенствованию деятельности наркологической службы.

В 2014 году в Фергане сдано в эксплуатацию новое типовое здание областного наркологического диспансера со всеми необходимыми структурными подразделениями амбулаторного отделения. В 2015 году намечено строительство здания стационарного отделения диспансера.

В инвестиционную программу на 2015-2016 годы включено строительство зданий Бухарского и Навоийского областных наркологических диспансеров.

Для развития неотложной помощи в Бухарском, Кашкадарьинском, Наманганском и Самаркандском областных наркодиспансерах организованы палаты интенсивной терапии, которые были оснащены медицинским оборудованием при техническом содействии проекта УНП ООН GLO/J71 "Treatnet II – Лечение наркозависимости и ее последствий для здоровья".

Также, в рамках данного проекта для наркологических диспансеров Республики закуплен препарат "налоксон". Изданы и распространены среди врачей-наркологов методические рекомендации "Применение блокаторов опиатных рецепторов при опиоидной зависимости".

В сфере международного сотрудничества в 2014 году продолжилась работа по обеспечению выполнения Узбекистаном международных обязательств в рамках договорно-правовой базы двухстороннего и многостороннего сотрудничества в сфере контроля за наркотиками.

Осуществлялась координация реализации ряда международных проектов УНП ООН и ОБСЕ, направленных на повышение материально-технического и кадрового потенциала заинтересованных министерств и ведомств республики.

Обеспечивалась реализация Соглашения между государствами-членами ШОС о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров от 17 июня 2004 года.

Делегация Республики приняла участие в Совещании руководителей компетентных органов государств-членов ШОС, наделенных полномочиями по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, которое состоялось 19 июня в городе Душанбе.

Проводилась работа в рамках Центральноазиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

В данном контексте был отмечен высокий уровень узбекско-российского сотрудничества в борьбе с наркоугрозой. В целях повышения эффективности данного взаимодействия 10 декабря 2014 года в городе Ташкенте подписан Протокол между Министерством внутренних дел Республики Узбекистан и Федеральной службой Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков об обмене результатами исследований наркотических средств и психотропных веществ, изъятых из незаконного оборота.

В заключение, Посол подтвердил готовность Республики Узбекистан к всестороннему сотрудничеству в сфере противодействия наркоугрозе, выразил уверенность в том, что тесное взаимодействие будет результативным и далее укрепляться в интересах наших народов и государств.

Участники "круглого стола" сошлись во мнении о необходимости укреплять и развивать двусторонние связи на уровне профильных министерств и ведомств для координации совместных усилий, обмена информации и опыта.

УЗИНФОРМ

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