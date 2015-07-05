В Намангане завершился чемпионат Узбекистана по синхронному плаванию

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 июля. /УЗИНФОРМ/.

В бассейне "Ешлик" Намангана во вторник завершился чемпионат Республики по синхронному плаванию, впервые проходивший в городе.

Девушки из разных областей Узбекистана соревновались по 4 видам программы – выступлениям в соло, дуэтах, группах и комбинированных группах – в 3 возрастных группах от 12 до 18 лет.

Лидеры отечественного синхронного плавания – девушки из Андижана, Ташкента и Бухары – подтвердили свой статус. Именно они и становились на пьедестал почета.

В сольных упражнениях победили в своих возрастах Ханзода Тошходжаева, Анастасия Морозова и Ира Ли (СДЮСШОР № 23, Ташкент). В дуэтах и групповых упражнениях также первенствовали ташкентские коллективы из СДЮСШОР № 23. призовые места достались девочкам из Андижана и Бухары.

Для наманганских девушек этот турнир стал дебютным, а потому ожидать прорыва было бы не очень уместно. Главное – мы увидели, на что способны соперницы, к чему надо стремиться.

Настоящей звездой чемпионата стала юная Ханзода Тошходжаева, сумевшая стать чемпионкой во всех 4 видах программы.

"В этом году я впервые выступала в соло и дуэтах: раньше только в группе. Победы в 4 видах – это мой личный рекорд. Хочу сказать, что все девочки очень хорошо выступали. Здорово прибавили спортсменки из Андижана, Самарканда, Намангана и Бухары. Теперь буду готовиться к Азиатским играм в Таиланде в соло и дуэте. Надеюсь успешно защитить честь Узбекистана. Мечтаю участвовать в Олимпийских играх и попасть в число финалисток", – сказала Ханзода.

Главный тренер Узбекистана по синхронному плаванию Галина Краснова считает, что открытый чемпионат в Намангане показал, какое число девочек могут соревноваться на высоком уровне: "Идет отбор в составы сборной Узбекистана в этих возрастах. Это дети, которые могут выступать на олимпиаде в Токио в 2020 году. На Олимпиаду 2016 у нас уже есть сборная. Самая главная задача – вести отбор в областях талантливых девочек".

Добрые слова она сказала и в адрес наманганских спортсменок: "У вас идет второе рождение синхронного плавания. Здесь оно развивается около года. Ваши девочки выступали в соло и дуэте, и выглядели вполне достойно. Это говорит о том, что тренеры идут по правильному пути и могут добиться большего. Надеюсь, что в декабре на Кубке республики ваша команда будет представлена еще шире".

Коснулась Галина Мансуровна и хода подготовки к Олимпиаде-2016: "Первая задача – добыть олимпийскую лицензию, а вторая – подбор дуэта. Сейчас мы работаем с 2 составами – 4 девушками. Также нужно как можно больше и чаще представлять девочек судьям разных континентам. Поэтому вывозим девочек и в Японию, и в Германию, в СШИ и другие страны. Сейчас они в Испании, участвовали там в турнире и тренируются. Мы смотрим, как они выступают, какие у них оценки. В июле – августе узбекские синхронистки примут участие в чемпионате мира по водным видам спорта в Казани. Мы увидим, как оценят их судьи, а там можно будет определиться: смогут ли они бороться за лицензию. Хочу сказать, что федерация, Министерство по делам культуры и спорта помогают нам во всем, делают все, чтобы мы завоевали олимпийскую лицензию".

УЗИНФОРМ