В Намангане прошла отчетная конференция либеральных демократов

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 июля. /УЗИНФОРМ/.

В среду в Намангане прошла 9-я отчетно-выборная конференция Наманганской областной организации Либерально-демократической партии Узбекистана, подведшая итоги работы в предшествующие 5 лет.

Провел ее первый заместитель председателя облсовета – руководитель аппарата Носиржон Абдуллаев.

С информацией о проделанной работе выступил председатель облсовета ЛДП Узбекистана Солижон Муминов. Он сделал акцент на пропаганде законодательных актов, направленных на развитие бизнеса, и разных социальных программ.

Так, с 2011 по 2014 год за счет активной работы по претворению в жизнь различных проектов и мероприятий число членов партии возросло с 1034 до 13 тысяч 827 человек, а "первичек" – до 801. Были отмечены неплохие результаты работы парторганизаций в Туракурганском, Янгикурганском и Чартакском районах. Депутатскими группами направлено в различные органы более 1,5 тысяч депутатских запросов, 80 процентов вопросов решены положительно. На заседаниях обсуждались 125 вопросов, заслушаны отчеты 60 должностных лиц.

О результатах ревизии за отчетный период рассказал заведующий отделом по работе с депутатами и депутатскими группами Орифжон Махмудов. Депутат областного Кенгаша народных депутатов, профессор НИТИ Бахриддин Махмудов, депутат Чартакского районного Кенгаша народных депутатов Максуджон Исабаев, активист Мукаддам Изатуллаева отметили значение проектов "Мое место в парламенте", "С дипломом в бизнес" и других.

Были рассмотрены организационные вопросы, утвержден состав облсовета. Председателем облсовета ЛДПУ избран депутат областного Кенгаша, сенатор Олий Мажлиса, начальник облздравуправления Солижон Муминов.

УЗИНФОРМ