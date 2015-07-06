Наманганские мельники готовы к высокому урожаю зерновых

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 июля. /УЗИНФОРМ/.

В этом году коллективу АО "Намангандонмахсулотлари" предстоит принять 40 тысяч тонн товарного зерна, которое поступает с более чем 1200 зерноводческих хозяйств области.

Надо сказать, что здесь тщательно подготовились к уборке зерна: все оборудование на головном предприятии и зерноприемных пунктах в Туракурганском, Чартакском, Янгикурганском и Касансайском районах заблаговременно приведено в боевую готовность. Подумали тут и о социальной защите, подготовлены комнаты отдыха, душевые и столовые, работники обеспечены трехразовым горячим питанием.

При этом не забыли и о водителях и работниках фермерских хозяйств, доставляющих зерно. Кстати, о водителях: для того чтобы в это горячее время транспорт не простаивал без толку в очередях, лабораторный анализ поступающей пшеницы, взвешивание и разгрузка организованы на должном уровне. Благодаря этому машины и трактора с прицепами здесь не задерживаются.

"Товарное зерно, поступившее из фермерского хозяйства "Обод диёр сари" отвечает всем параметрам качества, сейчас машины будут разгружены и снова поедут на поля", – сказал лаборант Дилмурод Атабаев фермеру Рахматулле Нурматову.

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