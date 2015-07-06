



Послы ряда европейских стран посетили внешнеполитическое ведомство Узбекистана



ТАШКЕНТ, 6 июля. /УЗИНФОРМ/. 6 июля глава Делегации Европейского Союза, Посол Юрий Штерк, Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики Жак-Анри Эльс, временные поверенные в делах Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Фиона Макстон, Федеративной Республики Германия Торстен Гёлер посетили внешнеполитическое ведомство Узбекистана. Как сообщает пресс-служба МИД, визит был предпринят с целью обсуждения вопросов развития многостороннего сотрудничества. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи