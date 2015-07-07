Узбекский лидер провел встречу с премьер-министром Индии

ТАШКЕНТ, 7 июля. /УЗИНФОРМ/.

6 июля Президент Узбекистана Ислам Каримов провел в резиденции Куксарой встречу с премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди, прибывшим в страну с двухдневным официальным визитом.

В ходе переговоров на высшем уровне, прошедших в узком и расширенном форматах с участием правительственных делегаций обеих стран, были обсуждены текущее состояние и перспективы развития узбекско-индийских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах финансов и инвестиций, транспорта и коммуникаций, информационных технологий, фармацевтики, биотехнологий, легкой и химической промышленности, разведки и разработки месторождений углеводородного сырья и других.

Также был рассмотрен ряд региональных и международных проблем, включая ситуацию в Афганистане.

По итогам переговоров Президент Узбекистана Ислам Каримов и премьер-министр Индии Нарендра Моди поставили свои подписи под документами по сотрудничеству в области туризма, о дальнейшем взаимодействии внешнеполитических ведомств, Программой сотрудничества в культурной сфере на 2015-2017 годы, а также было принято Совместное заявление Республики Узбекистан и Республики Индия.

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