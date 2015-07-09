



В МИД РУз прошла встреча с Резидентом–координатором ООН



ТАШКЕНТ, 9 июля. /УЗИНФОРМ/. 9 июля 2015 года в Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан прошла встреча с Резидентом–координатором ООН, Постоянным представителем Программы развития ООН Стефаном Приснером, сообщает пресс-служба МИД РУз. Стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках визита Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна в Узбекистан 11-12 июня 2015 года, обменялись мнениями по другим вопросам взаимодействия между Узбекистаном и ООН. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи