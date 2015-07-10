Узбекский лидер принял участие в саммите ШОС в Уфе

НОВОСТИ В МИРЕ, 10 июля. /УЗИНФОРМ/.

9 июля Президент Узбекистана Ислам Каримов отправился с визитом в Российскую Федерацию для участия в проходящем с 8 по 10 июля в Уфе саммите Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

На встрече в Уфе лидеры стран-участниц ШОС обсудили политические и экономические вопросы, проблемы обеспечения безопасности, мира и стабильности, выработки совместной стратегии по противостоянию угрозам современности.

Помимо участия в заседании Совета узбекский лидер также проведет ряд двусторонних встреч.

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