В Намангане представили грантовые конкурсы для ННО и СМИ

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 июля. /УЗИНФОРМ/. Во вторник в Намангане Общественный фонд по поддержке ННО и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе Республики Узбекистан рассказал о проводимых конкурсах на получение грантов в этом году.

Семинар-тренинг на тему "Оказание информационно-консультативной, методической помощи ННО и другим институтам гражданского общества при подготовке социально значимых проектов, повышение их информированности о государственных грантовых конкурсах" прошел в зале заседаний Наманганского регионального отделения НИМФОГО при поддержке областного ресурсного центра НАННОУз.

Открыл мероприятие руководитель Наманганского регионального отделения НИМФОГО З. Худайбердиев.

Заместитель хокима области Х. Маткаримов в своем вступительном слове остановился на роли гражданского общества в проводимых в стране демократических преобразований.

Основная задача семинара-тренинга – ознакомить участников с мерами, реализуемых в сфере государственной поддержки и развития гражданского общества, оказания содействия в укреплении на местах социального партнерства и реализации инициатив субъектов социального партнерства, обеспечение учебно-методической поддержки субъектам социального партнерства.

Важным источником финансовой поддержки ННО Узбекистана, реализующих общественно-полезные задачи, являются средства Общественного фонда по поддержке ННО и других институтов гражданского общества при парламенте страны.

В текущем году Парламентской комиссией принято решение о проведении 5 грантовых конкурсов по финансированию социально значимых проектов ННО и других институтов гражданского общества. Два из них проведены в мае, еще два продлятся в период с 15 июня по 15 июля.

Во время мероприятия на вопросы участников тренинга подробно ответил директор Общественного фонда при Олий Мажлисе А. Тураев.

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