В Наманганской области идет очередная смена в летних лагерях

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 июля. /УЗИНФОРМ/.

В детском лагере "Баркамол авлод", расположенном в селе Огасарой Чустского района, в нынешнем году отдохнут 640 школьников.

"Здесь детям созданы все условия для оздоровления и интересного отдыха", – говорит директор лагеря Мунира Абдуллаева.

К услугам отдыхающих – амфитеатр для проведения культурных мероприятий, кабинет духовности, помещения для занятий кружков, современный плавательный бассейн, спортивная площадка и библиотека с фондом в 2 тысячи книг.

Проводимые спортивные соревнования, культурно-просветительские мероприятия, такие как “Молодцы, девочки!”, “Молодцы, мальчики!”, ”Твой день рождения”, “Мы – счастливые дети”, “Здоровые дети благоустроенной страны”, способствуют повышению духовного, интеллектуального и спортивного потенциала школьников.

"Рад, что отдыхаю в этом детском лагере. Особенно мне нравятся удобства, созданные для проведения спортивных игр. Я люблю футбол. Регулярно занимаюсь этим видом спорта на современном мини-стадионе. Теперь у меня много друзей. Каждый проведенный в лагере день становится незабываемым", – говорит учащийся общеобразовательной школы № 15 этого района Абдулазиз Абдуганиев.

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