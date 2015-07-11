Узбекский лидер вернулся с саммита ШОС

НОВОСТИ В МИРЕ, 11 июля. /УЗИНФОРМ/. 10 июля в Уфе (Российская Федерация) прошли основные запланированные мероприятия в рамках очередного заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором также принимал участие Президент Узбекистана Ислам Каримов.

Сначала главы государств ШОС - Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов, Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон - обсудили в узком формате вопросы обеспечения глобальной и региональной безопасности, укрепления мира и стабильности, рассмотрели перспективы дальнейшего развития организации.

Далее заседание продолжилось в расширенном составе с участием представителей стран-наблюдателей ШОС, международных организаций, перед которыми выступили с речами главы государств-членов организации.

Как сообщает пресс-служба Президента Узбекистана, узбекский лидер в своем выступлении остановился на таких вопросах, как борьба с современными угрозами и вызовами, приобретающими глобальный характер, расширение и совершенствование деятельности ШОС.

"Стремительно меняющийся современный мир, а также поступательный рост влияния и авторитета Шанхайской организации сотрудничества в решении актуальных проблем современности, превращение Организации в реальный фактор обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого развития сегодня вполне закономерно обуславливает растущее желание многих государств стать полноценными членами ШОС, вступить в число наблюдателей, а также партнеров по диалогу. И это вполне закономерный процесс", - сказал Ислам Каримов.

"Необходимо сохранение и дальнейшее укрепление избранного нами и закрепленного в Хартии, а также во всех основополагающих документах ШОС неизменного курса, который обеспечивает ненаправленность деятельности ШОС против других стран.

Иначе говоря, исключить блоковое мышление, а также превращение ШОС в военно-политический альянс, сохранить и еще более укрепить приверженность тем принципам и целям, во имя чего была создана наша Организация", - подчеркнул Президент.

Также узбекский лидер отметил, что "военного решения афганской проблемы нет, единственное решение афганской проблемы - это мирные политические переговоры, достижение внутреннего консенсуса между противоборствующими сторонами при финансово-экономической и гуманитарной поддержке со стороны стран-доноров и активном участии ООН.

Узбекистан, как сосед Афганистана, продолжает оказывать помощь, реализует проекты по строительству транспортных коммуникаций, обеспечивает население электроэнергией и доставку Афганистану гуманитарной помощи.

Узбекистан продолжит строить свои отношения с Афганистаном на двусторонней основе, исходя из взаимных национальных интересов и уважая выбор афганского народа".

Далее в своей речи Президент Узбекистана затронул тему перехода председательства в ШОС от РФ к Узбекистану. В этой связи глава государства отметил, что Республика Узбекистан принимает на себя ответственную миссию председательства в ШОС в предстоящем году, когда будет отмечаться 15-я годовщина образования Организации, что само по себе должно повысить общую ответственность за успешную реализацию предусматриваемых на перспективу планов.

"Узбекистан в качестве государства-председателя намерен строго придерживаться и соблюдать принципы преемственности и последовательного укрепления и развития взаимовыгодного, отвечающего интересам стран ШОС сотрудничества, а также обеспечения неуклонного роста авторитета Организации на международной арене.

Актуальной задачей остается выработка мер по усилению совместной борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, подготовка адекватных ответов современным вызовам международной и региональной безопасности, обеспечение устойчивого развития экономик и гуманитарного развития всех стран, входящих в Организацию.

Большое значение будет придаваться мерам по расширению взаимодействия между странами-членами с целью укрепления роли ШОС как надежного гаранта стабильности и развития в регионе, а также дальнейшему развитию отношений с ООН, другими международными организациями и заинтересованными странами.

Узбекистан в рамках своего председательства в ШОС намерен уделять постоянное внимание поощрению эффективного регионального сотрудничества в культурно-гуманитарной и научно-образовательной областях", - подчеркнул Ислам Каримов.

По итогам саммита были приняты Уфимская декларация, Стратегия развития ШОС до 2025 года и Программа сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2016-2018 годы.

Также были подписаны решения по началу принятия Индии и Пакистана в ШОС, предоставлению статуса наблюдателя Республике Беларусь, партнера по диалогу - Азербайджану, Армении, Камбодже и Непалу.

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