advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
10.09.2018 / 21:40 msk / 23:40 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
регистрация   вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и США?
Голосование проводилось 17.05.2018 - 08.06.2018

29.3% (12)  - Положительно
 26.8% (11)  - Более положительно, чем отрицательно
 29.3% (12)  - Нейтрально
 2.4% (1)  - Более отрицательно, чем положительно
 4.9% (2)  - Отрицательно
 7.3% (3)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 41     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


Узбекский лидер вернулся с саммита ШОС
11.07.2015 13:24

НОВОСТИ В МИРЕ, 11 июля. /УЗИНФОРМ/. 10 июля в Уфе (Российская Федерация) прошли основные запланированные мероприятия в рамках очередного заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором также принимал участие Президент Узбекистана Ислам Каримов.

Сначала главы государств ШОС - Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов, Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон - обсудили в узком формате вопросы обеспечения глобальной и региональной безопасности, укрепления мира и стабильности, рассмотрели перспективы дальнейшего развития организации.

Далее заседание продолжилось в расширенном составе с участием представителей стран-наблюдателей ШОС, международных организаций, перед которыми выступили с речами главы государств-членов организации.

Как сообщает пресс-служба Президента Узбекистана, узбекский лидер в своем выступлении остановился на таких вопросах, как борьба с современными угрозами и вызовами, приобретающими глобальный характер, расширение и совершенствование деятельности ШОС.

"Стремительно меняющийся современный мир, а также поступательный рост влияния и авторитета Шанхайской организации сотрудничества в решении актуальных проблем современности, превращение Организации в реальный фактор обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого развития сегодня вполне закономерно обуславливает растущее желание многих государств стать полноценными членами ШОС, вступить в число наблюдателей, а также партнеров по диалогу. И это вполне закономерный процесс", - сказал Ислам Каримов.

"Необходимо сохранение и дальнейшее укрепление избранного нами и закрепленного в Хартии, а также во всех основополагающих документах ШОС неизменного курса, который обеспечивает ненаправленность деятельности ШОС против других стран.

Иначе говоря, исключить блоковое мышление, а также превращение ШОС в военно-политический альянс, сохранить и еще более укрепить приверженность тем принципам и целям, во имя чего была создана наша Организация", - подчеркнул Президент.

Также узбекский лидер отметил, что "военного решения афганской проблемы нет, единственное решение афганской проблемы - это мирные политические переговоры, достижение внутреннего консенсуса между противоборствующими сторонами при финансово-экономической и гуманитарной поддержке со стороны стран-доноров и активном участии ООН.

Узбекистан, как сосед Афганистана, продолжает оказывать помощь, реализует проекты по строительству транспортных коммуникаций, обеспечивает население электроэнергией и доставку Афганистану гуманитарной помощи.

Узбекистан продолжит строить свои отношения с Афганистаном на двусторонней основе, исходя из взаимных национальных интересов и уважая выбор афганского народа".

Далее в своей речи Президент Узбекистана затронул тему перехода председательства в ШОС от РФ к Узбекистану. В этой связи глава государства отметил, что Республика Узбекистан принимает на себя ответственную миссию председательства в ШОС в предстоящем году, когда будет отмечаться 15-я годовщина образования Организации, что само по себе должно повысить общую ответственность за успешную реализацию предусматриваемых на перспективу планов.

"Узбекистан в качестве государства-председателя намерен строго придерживаться и соблюдать принципы преемственности и последовательного укрепления и развития взаимовыгодного, отвечающего интересам стран ШОС сотрудничества, а также обеспечения неуклонного роста авторитета Организации на международной арене.

Актуальной задачей остается выработка мер по усилению совместной борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, подготовка адекватных ответов современным вызовам международной и региональной безопасности, обеспечение устойчивого развития экономик и гуманитарного развития всех стран, входящих в Организацию.

Большое значение будет придаваться мерам по расширению взаимодействия между странами-членами с целью укрепления роли ШОС как надежного гаранта стабильности и развития в регионе, а также дальнейшему развитию отношений с ООН, другими международными организациями и заинтересованными странами.

Узбекистан в рамках своего председательства в ШОС намерен уделять постоянное внимание поощрению эффективного регионального сотрудничества в культурно-гуманитарной и научно-образовательной областях", - подчеркнул Ислам Каримов.

По итогам саммита были приняты Уфимская декларация, Стратегия развития ШОС до 2025 года и Программа сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2016-2018 годы.

Также были подписаны решения по началу принятия Индии и Пакистана в ШОС, предоставлению статуса наблюдателя Республике Беларусь, партнера по диалогу - Азербайджану, Армении, Камбодже и Непалу.

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ислам КАРИМОВ
Инициатива Президента Узбекистана И.А.Каримова о создании Зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, воплотилась в реальность
6 мая 2014 года в штаб-квартире...
Туркменистан на деле придерживается политики постоянного нейтралитета
С 10 июля 2013 года в Туркменистане вводится новый заграничный биометрический паспорт.
Озвучены планы Туркменистана в реализации перспективных газовых проектов
На сегодня суммарные запасы УВС Туркменистана оцениваются в объеме 71,2 млрд. тонн нефтяного эквивалента.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, проходившем в городе Туркменбаши Туркменистана
Обзор прессы с 20 по 26 августа
27.08.2018
Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона
Обзор прессы с 13 по 19 августа
19.08.2018
Ускорение завершения правового оформления Государственной границы со странами Центральной Азии как важный приоритет внешней политики Узбекистана
Обзор прессы с 30 июля по 5 августа
04.08.2018
Об итогах консульской деятельности МИД в 1-м полугодии 2018 года
Обзор прессы с 23 по 29 июля
27.07.2018
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ