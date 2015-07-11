Президент Узбекистана провел в Уфе ряд двусторонних встреч

НОВОСТИ В МИРЕ, 11 июля. /УЗИНФОРМ/.

10 июля Президент Узбекистана Ислам Каримов в рамках пребывания в Уфе для участия в саммите глав-государств Шанхайской организации сотрудничества провел двусторонние встречи с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем и Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Встречи были посвящены обсуждению текущего состояния и перспектив развития двустороннего сотрудничества в различных сферах.

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