Узбекско-кипрское соглашение о туризме вступило в силу

Узбекско-кипрское соглашение о туризме вступило в силу11.07.2015 15:00
ТАШКЕНТ, 11 июля. /УЗИНФОРМ/.
8 июля вступило в силу Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Республики Кипр о сотрудничестве в области туризма от 5 апреля 2012 года.
Данное соглашение было подписано в Ташкенте в целях взаимного увеличения туристических потоков соглашением предусматриваются поддержка и поощрение сотрудничества между государственными учреждениями и другими организациями сторон, занимающимися туризмом, сообщает МИД Узбекистана.
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