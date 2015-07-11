Узбекско-кипрское соглашение о туризме вступило в силу

ТАШКЕНТ, 11 июля. /УЗИНФОРМ/.

8 июля вступило в силу Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Республики Кипр о сотрудничестве в области туризма от 5 апреля 2012 года.

Данное соглашение было подписано в Ташкенте в целях взаимного увеличения туристических потоков соглашением предусматриваются поддержка и поощрение сотрудничества между государственными учреждениями и другими организациями сторон, занимающимися туризмом, сообщает МИД Узбекистана.

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