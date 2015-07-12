Наманганские девушки осваивают прыжки в воду

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 июля. /УЗИНФОРМ/.

Целую россыпь наград привезли из столицы наманганские прыгуньи. На недавнем чемпионате Узбекистана по прыжкам в воду в молодежных возрастных группах "В", "С", "D" и "Е" девчата завоевали 15 медалей разного достоинства.

Сильнейшей в стране в группе "D" оказалась третьеклассница Шахзода Убайдуллаева (школа № 48). Она лучше всех исполнила прыжковую программу на вышке, а также завоевала бронзовую медаль на метровом трамплине. В этой же группе на вышке "бронзу для области добыла четвероклассница Шахноза Юлдашева (школа № 49).

Сразу три медали принесла восьмиклассница школы № 58 Камила Ильдарова в группе "В". Она стала бронзовым призером в прыжках с трехметрового трамплина, а также в синхронных прыжках с вышки с трамплина.

Еще больше наград пришло к шестикласснице школы № 49 Алине Усмановой, выступавшей в группе "С". Эта девочка четырежды набирала вторую сумму баллов – в прыжках с метрового и трехметрового трамплина, с вышки и в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, а также "бронзу" в синхронных прыжках с вышки.

В синхронных прыжках с трамплина и вышки также "серебро" и "бронза" – у ученицы седьмого класса школы № 76 Ноибабону Икрамовой, а два третьих места – у шестиклассницы школы № 49 Динары Атахановой в прыжках с трехметрового трамплина и с вышки. А в синхронных прыжках с метрового трамплина серебряную медаль завоевала пятиклассница школы № 49 Зульфия Халилова.

По словам члена сборной Узбекистана Алины Усмановой, сейчас она готовится к международным соревнованиям. Выезд за рубеж намечен на осень.

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