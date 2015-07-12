В Намангане вручили дипломы выпускникам вуза

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 июля. /УЗИНФОРМ/. В четверг, 9 июля, в Наманганском инженерно-технологическом институте (НИТИ) состоялось вручение дипломов 448 новоиспеченным бакалаврам и 22 магистрам.

Волновалась ветеран трудового фронта Зубайра Хайдарова, воспитала многих детей и внуков, 5 из них в разное время учились в этом институте. Ее внук Абдурасул Хайдаров стал обладателем красного диплома НИТИ.

"На своем веку я повидала немало: чего стоят невзгоды военного времени, когда я работала в колхозе, видела эвакуированных детей, голод и муки. Я счастлива, что дожила до светлых дней и могу порадоваться за своих детей и внуков", – говорит Зубайрахонхожи-она.

"Трудно поверить, но четыре года пролетели как один миг, и я получил специальность экономиста и найду себе работу по душе. Я никогда не забуду своих наставников и педагогов, которые приложили все силы для того, чтобы дать мне максимум знаний по специальности", – делится эмоциями Абдурасул.

По словам начальника учебной части Боситхона Нигматова, на трех факультетах обучение ведется по 12 образовательным направлениям и 9 специальностям, причем этот перечень постоянно пополняется с учетом производственных нужд и спроса на рынке труда. Например, не так давно на химико-технологическом факультете появилось новое направление – полиграфия и упаковочная промышленность.

Присутствующих тепло поздравили ректор НИТИ, профессор Одилжон Маматкаримов, проректор по научной части, профессор Рустам Мурадов и другие.

После вручения дипломов были поощрения в различных номинациях, выпускнику Акмалхону Сиддикову вручен диплом "Самого активного студента".

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