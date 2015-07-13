Озвучены планы Туркменистана в реализации перспективных газовых проектов

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 июля. /УЗИНФОРМ/.

С недавнего времени в СМИ и в экспертных кругах оживились дискуссии о конфигурации энергетических потоков в Евразии, судьбе газопровода "Турецкий поток", перспективах альтернативных проектов TANAP и TAP. В контексте этих дискуссий все чаще фигурирует один из важнейших мировых экспортеров природного газа – Туркменистан.

Некоторые "спецы" выискивают некие "скрытые" замыслы Ашхабада. Тем не менее, при оценке роли Туркменистана как серьезного игрока на глобальном газовом рынке надо не увлекаться геополитикой и конспирологией, а ориентироваться на реальные данные по углеводородным ресурсам и трубопроводной инфраструктуре страны, на объективную картину того, как нейтральное государство реализует многовариантную международную энергетическую стратегию, проводит диверсификацию направлений поставок "голубого золота". Сообщает Фонд "Современная Политика" (ФСП).

На сегодня суммарные запасы углеводородного сырья (УВС) Туркменистана оцениваются в объеме 71,2 млрд. тонн нефтяного эквивалента (в т.ч. 20,86 млрд. тонн нефти и 50,34 трлн. кубических метров газа). На долю земных недр приходится 6,1 млрд. тонн нефти и 44,24 трлн. куб. метров газа. На национальный сектор Каспийского моря - 12,1 млрд. тонн нефти и 8,76 трлн. куб. метров газа.

Всего на суше и в туркменском секторе Каспия выявлено около тысячи перспективных нефтегазоносных структур, открыто около 180 месторождений (в разработке – одна треть). Основные резервы "голубого золота" сосредоточены на востоке Туркменистана – на супергигантском месторождении "Галкыныш" (Galkynyş, Galkynysh). По результатам независимого международного аудита объемы запасов этого месторождения оценены в 21,2 трлн. куб. метров газа и признаны вторым в мире после иранского "Южный Парс". По соседству с "Галкыныш" разрабатывается месторождение "Яшлар" (Ýaşlar, Yashlar), с запасами в 5 трлн. кубометров.

Наличие таких колоссальных ресурсов УВС дало Туркменистану возможность обоснованно приступить к реализации многовариантной схемы их экспорта на мировой рынок. Приоритетным направлением на сегодня является китайское. С декабря 2009 года КНР получает туркменский природный газ по транснациональному магистральному трубопроводу Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай (Central Asia–China gas pipeline). Трубопровод состоит из трех ниток (А,В,С) общей мощностью 55 млрд. куб. метров и предназначен для поставок в Поднебесную газа в объеме 40 млрд. куб. метров в год. За 2014 год по нему было экспортировано в общей сложности 23,8 млрд. "кубов".

Также планируется строительство четвертой нитки (D) газопровода в Китай через территории Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Это позволит увеличить ежегодную транспортировку туркменского газа дополнительно на 25 млрд. куб. метров и к 2021 году довести общий объем поставок в Китай до 65 млрд. кубометров ежегодно.

Второй из реализованных проектов – экспорт туркменского газа в Исламскую Республику Иран по двум новым маршрутам: Корпедже (Туркменистан) – Курткуи (Иран) и Довлетабад (Туркменистан) – Серахс (туркмено-иранская граница) – Хангеран (Иран). За 2014 год по этим газопроводам в ИРИ было поставлено 5,9 млрд. куб. метров газа. Общая проектная мощность обоих трубопроводов позволяет нарастить поставки до 20 млрд. куб. метров ежегодно.

На новый этап скоро выйдет реализация проекта газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ, TAPI). Общая протяженность магистрали от месторождения "Галкыныш" и до поселка Фазилка (штат Пенджаб, Индия) составит 1800 км. Проектная мощность – 33 млрд. куб. метров газа в год. Проект получил одобрение России, США и Евросоюза, а наиболее активно его поддерживает Азиатский банк развития (АБР), транзакционный советник ТАПИ. Ашхабад принял решение начать строительство трубопровода уже в 2015 году. По оценкам туркменской стороны, прокладка магистрали может занять от 3,5 до 4 лет.

Четырехстороннее межправительственное соглашение по ТАПИ было подписано 11 декабря 2010 года. За прошедшее время были заключены контракты по купле-продаже туркменского газа, учрежден консорциум TAPI Ltd с участием госконцерна "Туркменгаз" (Türkmengaz, Turkmengas) , Афганской газовой корпорации, пакистанской Inter State Gas Systems и индийской GAIL . Перед началом строительства осталось только избрать компанию-лидера консорциума. Объявление итогов тендера намечено на сентябрь нынешнего года.

20-21 мая 2015 года официальный визит в Ашхабад совершил пакистанский Премьер-министр Мухаммад Наваз Шариф. На переговорах с ним Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил "достигнутые на пути реализации ТАПИ хорошие результаты, связанные с началом в ближайшее время практической реализации этого важного, основного международного проекта".

В обозримой перспективе новым рынком сбыта туркменского природного газа могут стать страны Евросоюза. В предметном взаимодействии по этому вопросу активно участвуют также Баку и Анкара. 1 мая 2015 года в Ашхабаде прошли четырехсторонние переговоры о поставках газа из Каспийского региона в Европу. Участие в них приняли главы нефтегазовых ведомств Азербайджана, Туркменистана и Турции, а также вице-президент Еврокомиссии по энергетике Марош Шефчович (Maroš Šefčovič). По итогам встречи принята Декларация, в которой подтверждено стремление четырех сторон продолжать взаимодействие по обеспечению энергетической безопасности.

На майской встрече в Ашхабаде обсуждались вопросы о совместном создании многовариантной трубопроводной инфраструктуры. В частности, речь шла о Трансанатолийском (TANAP) и Трансадриатическом (TAP) трубопроводах – проектах, по которым планируется поставлять ежегодно 6 млрд. куб. метров газа в Турцию и 10 млрд. куб. метров – в Европу. В будущем по этим магистралям планируется увеличение поставок газа до 31 млрд. кубометров в год. Ввод этих газопроводов в эксплуатацию запланирован, соответственно – на 2018 (TANAP) и 2020 (TAP) годы.

В рамках каспийского проекта планируется использовать внутритуркменский газопровод Восток-Запад протяженностью около 770 км с диаметром трубы 1420 мм. Чтобы Евросоюз получил доступ к туркменскому газу, нужно построить по морскому дну Транскаспийский газопровод (Trans-Caspian Gas Pipeline, Transxəzər boru xətti, Transhazar turbaly geçiriji).

Туркменистан и Азербайджан занимают схожие позиции по вопросу прокладки трубопровода по дну Каспийского моря: его строительство – это суверенное право государств, по участкам дна которых он будет проходить. Потому данный проект может реализовываться только с согласия этих государств и не нуждается в получении каких-либо дополнительных разрешений. При этом Ашхабад категорически против его политизации, подчеркивая, что функционирование Транскаспийского маршрута диктуется не политической конъюнктурой, не желанием ущемить чьи-то интересы, а объективными потребностями экономического развития страны и реальными взаимными выгодами для всех участников проекта.

Что касается гарантий экологической безопасности, то они в современном мире являются непременным и основополагающим условием любого инфраструктурного проекта, в т.ч. трубопроводного – будь то по дну Каспийского, Адриатического, Балтийского, Черного или какого-то другого моря. Очевидно, что сегодня ни один серьезный инвестор попросту не станет участвовать в проекте, не обеспеченным необходимыми гарантиями с точки зрения экологии. И Туркменистан неоднократно, в первую очередь на самом высоком уровне, заявлял о том, что при прокладке Транскаспийского трубопровода будут соблюдены все соответствующие международные требования и нормы. При этом Ашхабад подчеркивает свою готовность к прямому и открытому обсуждению любых возникающих вопросов со всеми заинтересованными сторонами на основе взаимного уважения, ответственности и непредвзятости.

В целом, накопленный за последние годы опыт международного сотрудничества Туркменистана свидетельствует об обоснованности избранной стратегии на диверсификацию поставок своих энергоносителей на внешние рынки. Страна по максимуму использует имеющийся у нее мощный ресурсный потенциал, проявляя гибкость и принципиальность одновременно, и при этом, опираясь на свой нейтральный статус, не вступает ни с кем в конфронтацию и не участвует в геополитических комбинациях на мировом энергетическом пространстве.

Кредо Туркменистана в отношении международного взаимодействия в энергетической сфере обозначил Президент Гурбангулы Бердымухаммедов. В своем выступлении на прошедшем 9 декабря 2014 года в Ашхабаде международном Форуме Энергетической Хартии "Надежный и стабильный транзит энергоносителей" глава Туркменского государства отметил:

"Очевидно, что видение мирового энергетического рынка как арены соперничества и борьбы за сферы влияния должно уйти в прошлое. Такой подход уже не соответствует нынешним геополитическим, экономическим, социальным реалиям, критериям постиндустриального технологического уклада. Сегодня на повестке дня – выработка принципиально новых моделей, призванных превратить глобальный энергодиалог в движущую силу мирового развития на основе баланса интересов всех его участников, ответственного и бережного отношения к природным ресурсам, экологии, учета широкого общественного запроса, ориентированного на справедливое распределение благ, которые несут источники энергии и их потребление".

Фото: wirtschaftsblatt.at

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