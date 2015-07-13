В Уйчи назначили хокима

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 июля. /УЗИНФОРМ/.

На прошедшей 10 июля внеочередной сессии Уйчинского районного Совета народных депутатов было утверждено решение хокима Наманганской области Баходира Юсупова о назначении руководителем района Мубило Исомиддинова, сообщает служба информации хокимията области.

Перед участниками сессии с докладом выступил глава региона Баходир Юсупов. Он отметил, что в последние годы в районе последовательно развивается промышленность, строительство, сельское хозяйство, малый бизнес и предпринимательство, социальная сфера. Об этом наглядно свидетельствуют цифры. За последние 3 года темпы роста составили: в промышленности 158,4 %, сельском хозяйстве – 125,1 %, розничной торговле – 130 %, объем платных услуг увеличен в 3,5 раза.

Вместе с тем докладчик обратил внимание депутатов на проблемы в реализации масштабных реформ, в частности, требуют более активной работы повышение уровня занятости населения, дальнейшие развитие малого бизнеса, экспортного потенциала района, наращивания производственных мощностей.

Выступившие в прениях директор Уйчинского спортивного колледжа Нафиса Мамасолиева, руководитель фермерского хозяйства "Машад сохибкори" Тохиржон Исматуллаев, председатель районного отделения фонда "Махалля" Абдумутал Нажмиддинов призвали депутатов и весь актив района не жалеть сил для наращивания успехов в социально-экономическом развитии района, преодоления имеющихся проблем.

При рассмотрении оргвопроса депутаты единогласно утвердили решение хокима области о назначении хокимом Уйчинского района Мубило Исомиддинова, до этого работавшего первым заместителем хокима Туракурганского района.

В работе сессии приняли участие и выступил с речью министр труда и социальной защиты населения Узбекистана Азиз Абдухакимов.

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